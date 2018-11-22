Российская сторона в Минске не соглашается на обмен осужденных в Украине россиян на украинских политзаключенных

Украина ради освобождения украинских заложников готова помиловать осужденных, совершивших преступления против территориальной целостности Украины, но положительного ответа на это предложение тоже нет.

Российская сторона в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе не отвечает согласием на предложение Украины об обмене осужденных в Украине россиян на украинских политических заключенных.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила в Facebook со ссылкой на новоназначенного представителя Украины в ТКГ Евгения Марчука.

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"Что касается заложников, то украинская сторона готова помиловать преступников, причастных к преступлениям против территориальной целостности, ради освобождения заложников из оккупированного Донбасса, и передать россиянам их криминалитет в обмен на политзаключенных Кремля. Пока положительных сигналов на эти предложения нет, к сожалению. Также ОРДЛО не готовы к перемещению заключенных, не связанных с конфликтом. Украинская сторона предлагала осуществить такое перемещение 27 ноября", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Геращенко сообщила, что Украина готова отдать России более 60 сепаратистов, совершивших преступления против украинской государственности, и более 20 россиян, осужденных в Украине, для освобождения украинских заложников и политических заключенных.