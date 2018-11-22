Закрепление евроатлантического курса в Конституции является дополнительной гарантией от реванша пророссийских сил - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что фиксация в Конституции курса Украины на вступление в Европейский Союз и НАТО является дополнительной гарантией от реванша пророссийских сил.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время заседания Верховной Рады.
По убеждению главы государства, закрепление в Конституции курса Украины на вступление в ЕС и НАТО - это «дополнительная гарантия от реванша пророссийских, антинатовских, антиевропейских сил. Угрозу такого реванша не хочу преувеличивать, но также призываю его не игнорировать и не недооценивать».
Читайте такжеРоссия как страна-агрессор не может ветировать вступление Украины в ЕС и НАТО - Порошенко
Порошенко подчеркнул необходимость гарантировать неотвратимость европейского и евроатлантического курса. «Это - наша ответственность перед нынешним и будущими поколениями», - сказал президент.
Как известно, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.