Парубий предлагает депутатам рассматривать изменения в Конституцию после внесения изменений в Бюджетный кодекс

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия одобрил законопроект о внесении изменений в Конституцию (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора).

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предлагает народным депутатам рассматривать проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно вступления Украины в ЕС и НАТО после законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал во время заседания парламента.

По его словам, во время перерыва Комитет по вопросам правовой политики и правосудия одобрил законопроект о внесении изменений в Конституцию (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (№9037).

Он добавил, что это означает наличие всех законных оснований для того, чтобы уже сегодня рассмотреть этот законопроект в сессионном зале.

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"После рассмотрения проекта закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины я буду предлагать вам, чтобы мы перешли к рассмотрению проекта изменений в Конституцию", - сказал Парубий и выразил надежду, что депутаты поддержат этот законопроект.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада направила в КС для получения заключения президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (№ 9037).

Сегодня, 22 ноября, Конституционный суд дал положительное заключение относительно законопроекта о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.