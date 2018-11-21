"Мы не забыли надежд и страданий украинцев" - глава МИД Германии о годовщине Революции достоинства
Правительство Германии решительно будет продолжать прилагать усилия для достижения мира и обеспечения территориальной целостности Украины.
Об этом по случаю пятой годовщины Революции достоинства заявил министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас в среду, 21 октября, передает Deutsche Welle.
"Пять лет назад тысячи украинцев вышли на Майдан в Киеве, чтобы реализовать свое демократическое право: они подняли свой голос за правовое государство и за свободную и суверенную Украину. Мы не забыли надежд этих людей", - заявил он.
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Также он отметил, что не забыты и "страдания, которые украинцам пришлось терпеть за последние пять лет - больше сотни человек погибли во время протестов, а несколько тысяч погибли в результате конфликта на Востоке Украины".
По словам Мааса, Германия и впредь решительно выступает за мир и территориальную целостность Украины.
"И мы будем продолжать поддерживать украинское правительство в проведении реформ, чтобы улучшить жизнь людей", - добавил он.
Напомним, ровно пять лет назад, 21 ноября 2013 года, в Украине начался Евромайдан. Тогда сотни людей вышли на Майдан с мирным протестом против внезапной отмены прежней властью намерения подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.