Лавров случайно признал поставки российского оружия в Украину

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН Романа Цымбалюка.

"Как вы объясните наличие современных российских систем вооружения, в том числе тяжелых, которые убивают граждан Украины на нашей земле, которые никто не мог нигде захватить, взять, поскольку вы это даже никуда не экспортируете", - спросил журналист.

Читайте такжеЛавров рассказал, что Россия ни под чем не подписывалась в Будапештском меморандумеВ ответ Лавров заявил, что в Украине никогда не было никакого оружия, кроме советского и российского.

"На счет вооружений мне добавить нечего. Президент Путин неоднократно говорил, что там кроме советского и российского вооружения никакого на всей территории Украины и нет", - сказал глава российского МИД.

На вопрос о том, как Россия собирается реабилитировать дискредитированное кровью жителей Донбасса словосочетание "русский мир" Лавров предпочел не отвечать.