Экс-президент Чехии Клаус заявил, что Крым никогда не был частью Украины

Об этом заявил бывший президент Чехии Вацлав Клаус в интервью австрийскому изданию Die Presse, пишет Европейская правда.

"Вполне понятно, что Крым никогда не был частью Украины, вы это знаете. Крым всегда принадлежал России", - сказал он.

"Я не вижу здесь ничего трагического", - добавил экс-президент.

По мнению Клауса, ключевой причиной аннексии Крыма и внутренние события в Украине.

"Внутренний кризис в Украине является основной причиной для меня. Без Майдана не было бы никакой аннексии Крыма", - отметил экс-президент Чехии.

Читайте такжеПосольство Украины в Чехии обвинило экс-президента Клауса в распространении пропаганды КремляВ Украине, по словам Клауса, практически не было посткоммунистической трансформации.

"По сравнению с другими странами Центральной и Восточной Европы Украина - это неудача. Вот в этом и заключается причина нынешнего конфликта", - сказал он.

"Украина - это расколотая, искусственно созданная страна, это не исконная территория с этнически однородным населением", - считает Клаус.

"Поэтому для Украины трансформация оказалась гораздо тяжелее, чем для других стран. Нынешний кризис - это результат попыток заставить Украину сделать выбор между Западом и Востоком. Поставить страну перед подобным выбором значит уничтожить ее", - подчеркнул Клаус.

Напомним, ранее Клаус заявил, что западные страны хотят разбить Россию и отбросить ее на десятилетия назад.

Стоит отметить, что Вацлав Клаус является одним из крупнейших евроскептиков среди европейских лидеров и долгое время блокировал введение в действие Лиссабонского соглашения ЕС.

Ранее, комментируя ситуацию на востоке Украины, он заявил, что Украина является искусственно созданным государством, а Россия действует вынужденно.