Заказать нападение на Гандзюк могли экс-участники "русской весны", которых контролирует полиция - мэр Херсона

Городской голова Херсона Владимир Миколаенко заявил, что есть определенные люди, которые раньше "бегали под триколорами", а сейчас находятся "под крышей" полиции.

Заказать нападение на управляющую делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк могли бывшие участники «русской весны», которых сейчас контролирует херсонская полиция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Херсона Владимир Миколаенко заявил журналистам после своего выступления на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию сведений относительно нападений на Гандзюк и других общественных активистов, объясняя свой ответ на заседании комиссии относительно возможных заказчиков ее убийства.

«Я отметил, что первая версия Гандзюк была «русня», а на следующий день она назвала конкретную фамилию человека, который был бы заинтересован осуществить на нее нападение. Я не говорю и не говорил, что эти люди (заказчики убийства - УНИАН) работают в правоохранительных органах, я говорил о том, что определенные люди, которые раньше бегали под триколорами, сейчас используются правоохранительными органами, возможно, для каких-то своих целей, они находятся «под крышей» Нацполиции. Именно об этом говорила Катя», - сказал мэр Херсона.

Также он добавил, что эти люди сейчас задействованы в различных структурах.

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«Я не могу комментировать это, поскольку, возможно, этим заинтересуются еще следователи, но по большому счету, эти люди если не везде, то задействованы в различных структурах», - отметил Миколаенко.

31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре, где 4 ноября умерла.

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей содержатся Сергея Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову - суд избрал меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

5 ноября в пресс-службе МВД сообщили, что полиция передала дело в отношении исполнителей нападения на Гандзюк в СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления.

Кроме того, 12 ноября суд до 3 декабря арестовал еще одного подозреваемого в соучастии в убийстве Гандзюк - Игоря Павловского, который был бывшим помощником народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.