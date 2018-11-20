Гандзюк не доверяла полиции - мэр Херсона

Именно поэтому, как пояснил городской голова Херсона Владимир Миколаенко, он и депутаты горсовета написали письмо генпрокурору, чтобы дело о нападении на Екатерину Гандзюк передали в подследственность СБУ.

Мэр Херсона Владимир Миколаенко утверждает, что управляющая делами Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк не доверяла полиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по проведению расследования сведений относительно нападений на Гандзюк и других общественных активистов.

Отвечая на вопросы относительно заявлений Гандзюк, в которых она сообщала о проблемах с сотрудниками правоохранительных органов Херсонщины, а также относительно информации о конфликте Гандзюк с заместителями руководителя области, Миколаенко сказал, что, "действительно, происходил достаточно широко конфликт с бывшим руководителем службы защиты экономики".

"Как она меня информировала, этот человек требовал 3% из бюджетных денег. Катя предложила ему из своей зарплаты, потому что Катя никакого отношения вообще к бюджету не имела", - сказал мэр.

Миколаенко добавил, что сомневался относительно таких предложений, но источники подтвердили ему, что "такие ходатайства, просьбы по поводу этого человека якобы были".

Кроме того, отметил Миколаенко, были и другие конфликты. В частности, Гандзюк считала, что разрешения на травматическое оружие предоставляются псевдожурналистам.

"Когда было объявлено, что задержан Новиков с обвинением, что это якобы и есть человек, совершивший на нее нападение, она мне написала: "Не верьте полиции, они врут". Уже потом, когда я спросил у нее относительно пяти задержанных бывших АТОшников, пишу, довольна ли, подтверждает ли, она пишет: "Да, довольна. Следствие на верном пути", - отметил мэр Херсона.

Он констатировал, что Гандзюк "действительно, не доверяла полиции».

Именно поэтому, как объяснил Миколаенко, он написал письмо генпрокурору, буквально на второй день после покушения на Гандзюк, под которым подписались около 40 депутатов городского совета, чтобы дело передали в подследственность Службы безопасности Украины.

"Да, происходил определенный конфликт, и для нас было непонятно, неприемлемо, когда в первый день зарегистрировали дело по квалификации "хулиганство", - сказал городской голова.

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По мнению Миколаенко, также правоохранители тянули с предоставлением информации о том, каким именно веществом облили Гандзюк.

Он также добавил, что Гандзюк больше доверяла Крымскому управлению СБУ, чем Херсонскому.

Справка УНИАН. 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре, где 4 ноября умерла.

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей содержатся Сергея Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову - суд избрал меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

5 ноября в пресс-службе МВД сообщили, что полиция передала дело в отношении исполнителей нападения на Гандзюк в СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления.

Кроме того, 12 ноября суд до 3 декабря арестовал еще одного подозреваемого в соучастии в убийстве Гандзюк - Игоря Павловского, который был бывшим помощником народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.