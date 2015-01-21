В районе 31-го блокпоста продолжаются бои – Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове сообщил журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Вместе с тем, он подчеркнул, что блокпост №29 остается под полным контролем украинских военных.

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“Ситуация в зоне боевых действий остается очень сложной. В то же время попытка вчера на севере атаковать наши позиции и попытка выбить наших военных с 31, 29 блокпостов провалилась. 29-й блокпост полностью контролируется нами, в районе 31-го блокпоста продолжаются бои”, - сказал Турчинов.

Ранее в штабе АТО сообщили, что в районе 29-го и 31-го блокпостов украинские военные остановили наступление российско-террористических войск. В Донецком аэропорту подразделения Вооруженных сил Украины продолжают активные действия.