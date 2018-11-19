Пост блогера-порохобота о необходимости воровать объясняет, откуда деньги на телеканал Порошенко – журналист

Дмитрий Гнап считает, что телеканал "Прямой", который восхваляет президента, финансируется из бюджетных краж.

В своем посту в Facebook пользователь по имени Карл Волох, которого в социальной сети считают так называемым «порохоботом», отметил, что представителям действующей власти приходится воровать, чтобы на эти деньги хоть отчасти информационно и организационно противостоять атаке объединенных путинско-олигархических информационных войск». Журналист Дмитрий Гнап считает, что соответствующий пост объясняет источник финансирования телеканала «Прямой», который восхваляет президента Украины Петра Порошенко.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«То, о чем я уже много раз писал, "легко и непринужденно" вчера подтвердил провластный комментатор Карл Волох. А именно: что телеканал "Прямой", который восхваляет президента, финансируется из бюджетных краж», - написал он.

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Гнап напомнил, что формальным владельцем телеканала является бывший регионал, экс-глава Киевской городской государственной администрации Владимир Макеенко.

«Ведь формальный владелец телеканала - экс-регионал Макеенко банально не имеет денег, чтобы содержать такое недешевое удовольствие как телевидение. Следовательно, возникает вопрос: откуда деньги на этот банкет? Ну вот, Волох нам все честно объяснил: воруют», - добавил журналист.

По его мнению, пост Волоха объясняет, что именно на украденные деньги финансируется вещание телеканала «Прямой» и боты-комментаторы президента.

«Украденного вполне хватает и на тв, и на орды платных комментаторов, и еще и на премию главнокомандующему за организацию этой победоносной борьбы», - отметил Гнап.

Также журналист отметил, что канал «Прямой», который ранее имел название «Тонис», перешел к Порошенко от старшего сына экс-президента Виктора Януковича.

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«Следовательно, чистое совпадение, но Генпрокуратура в суды до сих пор не передала ни одного уголовного дела по коррупции Януковича. В отличие от дела о государственной измене, именно в коррупционных сделках вину Януковича доказать легко и быстро. Но эти дела пылятся в кабинетах ГПУ. Жаль, что Волоху никто не объяснил, что кражи из бюджета, чем бы их не оправдывали - это тяжкое уголовное преступление. Как и умышленное торможение уголовных производств. За что Порошенко с сообщниками должен сесть на скамью подсудимых. И уже оттуда объяснять, как он защищал Украину. Не забывая набивать собственные карманы деньгами», - подытожил Дмитрий Гнап.

Как сообщал УНИАН, на запись пользователя по имени Карл Волох, который накануне будущих выборов в Украине в соцсети пытался оправдать коррупцию нынешней украинской власти, обратил внимание активист Антон Петруков.

В частности, в посте Волох говорит о том, что "и коррупция, которая сохраняется при нынешней власти (на порядок ниже, чем в 2014), является вынужденной. Главным образом, потому, что властям приходится воровать, чтобы на эти деньги хоть отчасти информационно и организационно противостоять атаке объединенных путинско-олигархических информационных войск".

"Нет, это не шутка и не сарказм. Это реально "порохобот" озвучивает, как позицию", - отметил Петруков.