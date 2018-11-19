Украина передала НАТО информацию о российских ЧВК на Донбассе и в Сирии с конкретными фамилиями

В докладах InformNapalm и The Security Service of Ukraine разоблачается деятельность ЧВК на Востоке Украины и в Сирии.

Украина передала партнерам Парламентской ассамблеи НАТО доклады о деятельности российских частных военных компаний (ЧВК).

Об этом председатель постоянной делегации в ПА НАТО, народный депутат Украины Ирина Фриз сообщила на своей странице в Facebook.

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"Сегодня передали нашим партнерам NATO Parliamentary Assembly/Assemblée parlementaire de l'OTAN два отдельных доклада на тему, которая рассматривается на сессии - деятельность российских частных военных компаний (ЧВК). Доклады InformNapalm и The Security Service of Ukraine рассматривают эти вопросы. В них разоблачается деятельность ЧВК на Востоке Украины и Сирии", - сообщила депутат.

Она отметила, что доклады содержат факты, фамилии и доказательства непосредственного их использования правительством РФ для решения задач государственной политики за рубежом.

"Сегодня российские ЧВК являются аналогом Сил специальных операций, которые применяются с целью снижения имиджевых рисков для Кремля и его скрытого участия в силовых акциях за пределами России. В этом контексте отдельно передала доклады представительнице британской делегации Мадлин Мун - автору доклада "Силы специальных операций в современной среде безопасности", который в Комитете по вопросам обороны и безопасности был принят единогласно", - отметила Фриз.

По ее словам, в этом докладе указано, что силы НАТО должны развивать не только три базовые составляющие ССО: боевые действия, специальную разведку и военную помощь, но и компонент контрповстанческих, контртеррористических мероприятий и борьбы с распространением биологического, ядерного и химического оружия.