Украина может выйти из системы розыска в рамках СНГ из-за невыполнения Россией обязательств

Об этом на своей странице в Fasebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, на сегодняшний день Россия игнорирует документы о розыске 24 человек, ранее занимавших высокие посты в Украине, а также не объявлены в розыск в РФ и по системе СНГ в целом еще несколько десятков человек второго ряда, обоснованно подозреваемых в Украине в преступлениях.

"В этих условиях МВД Украины готовит документы о выходе в одностороннем порядке из такой порочной системы розыска, под контролем русского "правосудия". Всем странам членам СНГ мы направим предложения о сотрудничестве в этой сфере на основе двусторонних отношений", - заявил Аваков и добавил: "Принимая во внимание полное игнорирование российской стороной наших заявлений о недопустимости таких действий, принял решение: МВД Украины приостановило подачу информации в Международный информационный банк стран-участниц СНГ, администрирование которого проводит МВД Российской Федерации. В том числе, до особого распоряжения приостановлено внесение в этот банк информации по особам, объявленным в розыск правоохранительными органами Украины".

Читайте такжеКлимкин о членстве Украины в СНГ: "Это постсоветская тусовка"Также МВД прорабатывает вопрос про выход из системы международного розыска в рамках СНГ с целью окончательного перехода на другие механизмы международного сотрудничества в правоохранительной деятельности. "Речь идет об установлении прямых двусторонних договоров со странами-партнерами, а также усовершенствовании взаимодействия в рамках Интерпола. Комплексное решение по данному вопросу будет вынесено на одно из ближайших заседаний Кабинета министров Украины", - пояснил министр.