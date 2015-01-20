Климкин: В Минских соглашениях не было записано, что донецкий аэропорт отойдет боевикам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня на брифинге в Киеве.

«Нам нужен план имплементации (Минских соглашений - УНИАН), на экспертном уровне мы всегда старались прописать логику «минских договоренностей», но линия соприкосновения уже прописана. Это является 19 сентября", - сказал Климкин.

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"К этой линии мы должны прийти, и никакие дополнительные движения не должны быть разрешены, в линии никакого аэропорта нет", - добавил Климкин.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии в Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

19 сентября в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, по результатам которого был подписан меморандум. Документ состоит из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведение наступательных действий. Согласно меморандуму, противоборствующие стороны обязуются отвести свою тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая.