Климкин: все министры подтвердили приверженность полному выполнению Минских договоренностей
01:21, 13 января 2015Политика
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Павел Климкин после встречи министров иностранных дел в "нормандском формате" в Берлине заявил, что "все министры подтвердили приверженность полному и непременном выполнению Минских договоренностей".
УНИАН
Об этом говорится в сообщении на странице Министерства иностранных дел в Фейсбук.
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Напомним, в понедельник в Берлине состоялась встреча глав министерств иностранных дел стран так называемой "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и России. Павел Климкин, Франк-Вальтер Штайнмайер, Лоран Фабиус и Сергей Лавров согласовали дату встречи во время телефонных переговоров в пятницу, 9 января.
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