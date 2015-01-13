Климкин: все министры подтвердили приверженность полному выполнению Минских договоренностей

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства иностранных дел в Фейсбук.

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Напомним, в понедельник в Берлине состоялась встреча глав министерств иностранных дел стран так называемой "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и России. Павел Климкин, Франк-Вальтер Штайнмайер, Лоран Фабиус и Сергей Лавров согласовали дату встречи во время телефонных переговоров в пятницу, 9 января.