Россия перенаправила часть морских сил возле Крыма на новый плацдарм - пограничники

В целом, по словам Слободяна, процесс увеличения военного компонента РФ в Азовском море был постепенный, Украина также увеличивает свое присутствие на Азове.

Россия перенаправила часть морских сил возле временно оккупированного Крыма на новый плацдарм - в акваторию Азовского моря.

Об этом в комментарии УНИАН сказал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Процесс увеличения военного компонента (России - УНИАН) в Азовском море был постепенный. Россия увеличила свое присутствие, но здесь скорее можно говорить о перегруппировке определенных морских сил для возможных действий на Азовском море, то есть перенацеливание кораблей, находящихся возле временно аннексированного полуострова, на новый плацдарм, которым является Азовское море», - сообщил Слободян.

По его словам, Государственная пограничная служба в пределах своей компетенции «не сидит сложа руки», а усиливает присутствие на Азовском море. «Мы получили и новые катера, и отремонтировали и поставили в строй наш корабль «Донбасс», он сейчас в Азовском море выполняет задачи», - сказал Слободян.

Как отметил помощник председателя ГПСУ, все действия служба выполняет совместно с Вооруженными силами, с Военно-морскими силами, поскольку охрана и оборона и береговой линии, и, собственно, территории Украины является задачей для всех сегментов национальной безопасности и обороны.

«Все мероприятия отрабатываются совместно в рамках единого замысла штаба операции Объединенных сил, СНБО, и только с комплексным привлечением всех имеющихся ресурсов можно рассчитывать, что любая агрессия России на данном направлении будет иметь адекватный ответ», - резюмировал он.

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Как сообщал УНИАН, 12 октября президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе».

В документе отмечается, что, рассмотрев угрозы национальной безопасности на юге и востоке Украины, в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе, обусловленные агрессивными действиями России, Совет нацбезопасности и обороны констатировал наличие условий, которые могут привести к критической дестабилизации экономической и общественно-политической ситуации, морской блокаде побережья Украины.

Кабмину поручено создать межведомственный координационный орган, который должен обобщить правовую позицию государства по вопросу подготовки консолидированной претензии официального Киева к России о международно-правовой ответственность РФ за вооруженную агрессию против Украины.

7 ноября Порошенко заявил, что Россия активно насыщает когда-то мирное Азовское море военными кораблями и отрабатывает методы блокады морских портов.