"России не удастся поставить украинцев на колени" - Климкин о резолюции ООН по Крыму

Проект резолюции касается защиты прав человека в оккупированном Крыму, что нарушаются Российской Федерацией как государством-оккупантом.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал поддержанный Третьим комитетом Генеральной ассамблеи ООН проект резолюции о правах человека в оккупированном Крыму, отметив, что России не удастся поставить украинцев на колени.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter.

«Третий комитет ГА ООН принял резолюцию по правам человека в Крыму. Впервые перечислены имена украинских политических пленников Кремля. Эта резолюция об украинцах, которых России не удается поставить на колени, и которых поддерживает демократический цивилизованный мир», - подчеркнул Климкин.

Читайте такжеКлимкин и Волкер обсудили усиление давления на РФ

Как сообщал УНИАН, Третий комитет Генассамблеи ООН утвердил в очередной раз обновленный проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)».

Соответствующий документ поддержали 67 стран - членов ООН, воздержались - 82.

После этого рассмотрения на заседании комитета проект резолюции Генассамблея ООН окончательно рассмотрит в декабре этого года.