За сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных нет, ранены - 19
13:21, 20 января 2015Политика
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За минувшие сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных нет, 19 получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
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По его словам, на востоке Украины в зоне АТО за минувшие сутки погибших среди украинских военных нет, 19 получили ранения.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибли трое военнослужащих, 66 - получили ранения.
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