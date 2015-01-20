За сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных нет, ранены - 19

Об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

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По его словам, на востоке Украины в зоне АТО за минувшие сутки погибших среди украинских военных нет, 19 получили ранения.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибли трое военнослужащих, 66 - получили ранения.