Россия понесет ответственность за организацию и проведение фейковых «выборов» на Донбассе - Порошенко

Во время трехсторонних переговоров президента Украины с лидерами Германии и Франции подчеркивалась твердая позиция по осуждению «выборов» в ОРДЛО и поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» на оккупированном Донбассе никем не будут признаны, а Россия понесет ответственность за их организацию и проведение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил журналистам по результатам трехсторонних переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном по фейковым «выборам» на Донбассе в Париже.

Порошенко назвал проведение оккупантами незаконных выборов на оккупированном Донбассе «ужасным событием».

По словам главы государства, вчера он призвал страны мира отреагировать на эти «выборы» и абсолютное большинство партнеров Украины осудили их проведение, среди которых - США, Канада, Евросоюз, в частности - Великобритания, Германия, Франция, Испания, Латвия, Эстония, Швеция, Румыния, Польша.

«Эта реакция четко утверждает, что, с одной стороны – эти «выборы» никем не будут признаны, это грубое нарушение Минских договоренностей, с другой стороны, есть призыв к ответственности России как организатора этих выборов», - отметил глава украинского государства.

Кроме того, Порошенко поблагодарил международных партнеров за твердое проявление солидарности и единства с Украиной.

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Также президент Украины сообщил, что во время трехсторонних переговоров с лидерами Германии и Франции была подчеркнута твердая позиция по осуждению «выборов» в ОРДЛО и поддержке суверенитета, территориальной целостности и суверенитета Украины.

«Четко было подчеркнуто, что это грубое нарушение РФ взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей, отмечено очень ответственное отношение Украины к выполнению договоренностей, включая продление на один год закона об особом режиме местного самоуправления и шаги по финализации договоренностей о зонах разведения», - подчеркнул Порошенко.

В то же время, отметил он, Россия демонстрирует абсолютно иное поведение.

«С одной стороны - вы видите изоляцию России, с другой - вы видеть призывы к усилению ответственности, которые точно будут реализованы», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, в самопровозглашенных «ДНР и «ЛНР» сегодня, 11 ноября, проходит «голосование» на так называемых «выборах» «глав народных республик» и «депутатов народных советов».

Международное сообщество выступило с осуждением псевдовыборов.

В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение «выборов» в ОРЛДО является нарушением Минских договоренностей.

В МИД подчеркнули, что фейковые «выборы» на Донбассе не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.