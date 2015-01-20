ИС: артиллерия сил АТО разбила огневые точки боевиков в районе Спартака

Об этом на странице в соцсети написал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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По его информации, боевики пытаются вести контрбатарейную борьбу, однако неудачно: три САУ террористов в результате ударов украинской артиллерии получили значительные повреждения и на буксире отведены в район Горловки. "Украинские войска закрепились на окраине Спартака. Боевики вместо выполнения поставленной задачи по "взятию под контроль" донецкого аэропорта потеряли часть фланговых позиций", - написал Дмитрий Тымчук.

Также он сообщил, что в районе Горловки украинская артиллерия отработала по местам дислокации боевиков, складам вооружения, ремонтным мастерским, местам накопления материально-технических ресурсов. Во дворе машиностроительного завода были накрыты позиции 2-х САУ 2С1 "Гвоздика" боевиков (обе не подлежат восстановлению).