После неудачной атаки на Донецкий аэропорт, боевики отошли за подкреплением в район Спартака - Тымчук
10:41, 16 января 2015Общество
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Украинской артиллерии удалось отразить атаку боевиков и уничтожить 4 единицы бронетехники.
Во время боя в Донецком аэропорту / facebook.com/sergei.loiko
Не выполнив задачу по штурму позиций украинских войск в Донецком аэропорту, после нанесения ответных ударов украинской артиллерии, атаковавшая бронегруппа боевиков отошла в район Спартака.
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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"В ходе атак бронегруппа понесла потери в живой силе и технике (4 единицы бронетехники). В настоящее время данная бронегруппа восстанавливает боеспособность путём доукомплектования, за счет подкрепления, прибывшего из района Горловки", - говорится в сообщении.
Допис by Dmitry Tymchuk.
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