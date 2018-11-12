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Луценко рассказал, сколько приговоров вынесено в коррупционных делах за время его работы

14:36, 12 ноября 2018
Политика
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Луценко уточнил, что эти 2,5 тыс. приговоров уже вступили в законную силу \ фото УНИАН

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что за время его пребывания в должности было вынесено 2,5 тыс. приговоров по делам, касающимся коррупции.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время Седьмого заседания Совета регионального развития в Киеве.

«Благодаря совместной самоотверженной работе и Генеральной прокуратуры, и Министерства внутренних дел, и Службы безопасности Украины, и Государственной фискальной службы, мне не стыдно смотреть в глаза украинцам, и я думаю, что власти в целом тоже. Ибо мы имеем 2,5 тыс.не намерений, а приговоров по коррупции своей категории за время, пока я пребываю в своей должности», - заявил он.

Луценко уточнил, что эти 2,5 тыс. приговоров уже вступили в законную силу. «Мы имеем также 60 млрд грн, возвращенных в государственный бюджет. По результатам этого года, думаю, будет еще немного больше», - добавил он.

«Мы имеем также около 100 тыс.гектаров земли, возвращенных из «грязных рук» в государственную или коммунальную собственность», - рассказал генпрокурор.

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Теги: #коррупция#Юрий Луценко