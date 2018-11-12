Луценко: коррупция в Украине все еще является огромной, недопустимо большой

Генпрокурор напомнил, что в Украине была создана специальная инфраструктура по борьбе с коррупцией.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в Украине масштаб коррупции недопустимо большой.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время Седьмого заседания Совета регионального развития в Киеве.

По словам Луценко, он не согласен с тезисом о якобы "небывалой в мире коррупции" в Украине, но коррупция все еще является одной из самых больших проблем Украины.

"Не только потому, что она сдерживает социальное и экономическое развитие, но и потому, что этот тезис является причиной прохладного отношения к нам наших западных союзников и очень критического отношения наших соотечественников", - отметил он.

"Да, в Украине коррупция все еще огромная, недопустимо большая", - подчеркнул генпрокурор.

При этом Луценко напомнил, что в Украине была создана специальная структура по борьбе с коррупцией.

Напомним, по результатам недавнего общенационального опроса населения, проведенного Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, украинцы считают, что больше всего развитию страны мешает коррупция.