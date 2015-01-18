Климкин: переговоры в "нормандском формате" могут отменить

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Kyiv Post, опубликованном на сайте издания вечером 18 января, сообщает lb.ua.

Он выразил убеждение, что нынешние действия РФ на Донбассе, в частности, усиление противостояния в районе Донецкого аэропорта имеет целью заставить Запад согласиться на изменение содержания сентябрьских "Минских договоренностей".

Читайте такжеЛавров озвучил условие для проведения переговоров в "нормандском формате""Безусловно, это (эскалация конфликта - УНИАН) делается, чтобы разрушить Минские соглашения", - отметил он.

Климкин напомнил, что по итогам встречи глав МИД Украины, России, Германии и Франции, которая прошла в Берлине 12 января, не было результатов.

Как известно, тогда министры договорились встретиться еще раз, 21 января.

Однако, по словам Климкина, смысл проводить новые переговоры 21 января будет только в случае, если будут реальные перспективы достичь каких-то договоренностей. "Для чего встречаться, если мы не будем иметь результата?", - отметил министр.

Он также сказал, что перспективы "нормандской встречи" на высшем уровне в Астане в конце текущего месяца, о которой говорилось ранее, точно так же не определены.

По его словам, переговоры Порошенко, Путина, Меркель и Оланда состоятся лишь в случае, когда стороны будут готовы к конкретным договоренностям.

"Ключевое значение имеет результат, а не сроки (проведения встречи - УНИАН)", - пояснил министр.