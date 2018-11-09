"Не может использовать тот бренд": Вятрович рассказал, как стоит по-новому назвать УПЦ МП

Если УПЦ МП хочет продолжать свою деятельность в Украине, она должна называться РПЦ, заявил Вятрович.

Известный историк и глава "Украинского института национальной памяти" Владимир Вятрович высказал мнение по поводу того, как, в виду последних событий вокруг томоса, стоит назвать УПЦ МП.

Как он рассказал на чате для "Главреда", речь идет о Русской православной церкви.

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"Если эта церковь (УПЦ МП - Ред.) хочет продолжать свою деятельность в Украине, именно так она должна называться − РПЦ. Все прекрасно понимают, что эта церковь не является Украинской православной церковью и не может использовать тот бренд, который она использовала более 25 лет в нашей стране", − сказал он.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября президент Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

Справка УНИАН. 22 апреля Святой и Священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении православной церкви в Украине автокефалии.

27 июля было обнародовано послание патриарха Варфоломея, в котором он отметил, что конечная цель первопрестольной Константинопольской церкви есть даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.