Ставицкий готов дать показания, которые могут повлиять на процесс над Януковичем (видео)

Экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий просит допросить его в суде.

Экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины (2012-2014 годов) Эдуард Ставицкий обратился в прямом эфире к адвокатам экс-президента Украины Виктора Януковича и правоохранительным органам Украины с просьба допросить его в суде.

«Имеющиеся у меня данные могут повлиять на процесс, который идет сейчас в Оболонском суде города Киева», - заявил Ставицкий в прямом эфире и обратился к правоохранительным органам.

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«Я заявил адвокатам, подписал заявление, направляю в компетентные органы Украины, а именно - Генеральную прокуратуру, в судебные инстанции, а также защите Виктора Януковича, с тем, чтобы меня привлекли в качестве свидетеля по делу Януковича в Оболонском суде и имеющиеся у меня факты дают мне все основания указать на то, что это могут быть существенные свидетельские показания, которые могут существенно повлиять на весь процесс», - заявил он.

Напомним, в мае 2018 года Генпрокуратура завершила следствие в отношении Ставицкого в деле о завладении резиденцией "Межигорье" и направила обвинительный акт в суд. Ставицкий на данный момент скрывается от украинского правосудия в Израиле.