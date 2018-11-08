Родился в Берегове и изучает украинский язык: СМИ рассказали о новом после Венгрии в Украине

8 ноября Иштван Ийдярто прибудет в Киев и фактически начнет свою дипломатическую миссию в Украине.

МИД Украины выдал агреман на назначение Иштвана Ийдярто новым венгерским послом в Киеве, ожидается, что уже 8 ноября он прибудет в Украину.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

30 октября стало известно, что Будапешт все же изменил название должности Иштвана Грежи, который с уполномоченного министра по развитию Закарпатской области наконец стал ответственным за сотрудничество Сабольч-Сатмар-Берегской и Закарпатской областей.

"В этот же день посла Венгрии в Украине Эрно Кешкеня пригласили в МИД, чтобы вручить ему агреман на назначение его преемника в Киеве", - говорится в статье.

Как уже сообщалось, новым послом станет Иштван Ийдярто.

Ожидается, что уже в этот четверг, 8 ноября, Иштван Ийдярто прибудет в Киев и фактически начнет свою дипломатическую миссию в Украине. Вручение верительных грамот, по данным источников, планируется уже в ближайшие недели, точно до конца ноября.

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Новый посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто родился на территории современной Украины и изучает украинский язык.

Как отмечается, хотя дипломат родился в Берегове, школу он заканчивал в Венгрии, куда переехала его семья.

"Поэтому и украинский ему пришлось учить с нуля. Но важно то, что он его действительно учит. Именно знание украинского может стать главным козырем нового посла, тем более, на фоне именно языкового противостояния Киева и Будапешта", - говорится в статье.

При этом до сих пор среди венгерских дипломатов знание украинского было редким исключением.

Как отмечается в статье, несколько месяцев назад, на фоне языкового спора с Киевом по закону об образовании, в венгерском МИД стартовали курсы украинского языка, которые, не исключено, посещал и Иштван Ийдярто.