Через несколько лет Россия сможет воевать сразу на трех фронтах – Пентагон

Об этом заявил командующий американскими силами в Европе Фредерик Бен Ходжес, сообщает РБК.

Он заявил, что в настоящее время такое развитие событий маловероятно, так как Москва полностью занята дестабилизацией ситуации в Украине.

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По мнению генерала, изменения, которые проводит в российской армии президент РФ Владимир Путин, позволят ей не проводить для таких масштабных операций мобилизационные мероприятия, что не позволит Западу своевременно отреагировать на обострение ситуации.

Ходжес полагает, что на совершенствование боеготовности РФ потребуется от четырех до пяти лет. Тогда, утверждает генерал, "они смогут, не прибегая к полной мобилизации, проводить операции в восточной Украине, оказывать давление на Прибалтику, на Грузию и делать другие вещи".