Во время обысков у матери экс-"регионалки" Бережной СБУ нашла письмо Лаврову и килограммовый золотой слиток

В Службе безопасности информируют, что произошли обыски также у лидера политической партии "Союз левых сил" Василия Волги.

Сотрудники Службы безопасности Украины во время обысков у лидера общественного объединения "Сила добра" Елены Бережной обнаружили документы и электронные носители, которые свидетельствуют о ее антиукраинской деятельности по заданию спецслужб РФ, также нашли письмо на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова и килограммовый слиток золота.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Наши сотрудники обнаружили письмо, адресованное министру иностранных дел государства-агрессора Сергею Лаврову о необходимости активизации деятельности российских организаций в Украине", - отмечают правоохранители.

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В СБУ добавляют, что в ходе обыска нашли также килограммовый слиток золота.

В спецслужбе напомнили, что следственные действия у Елены Бережной, которая является матерью погибшей экс-нардепа от Партии регионов Ирины Бережной, проходили в рамках уголовного производства, открытого по ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и 111 (государственная измена) уголовного кодекса Украины.

В Службе безопасности информируют, что прошли обыски также у лидера политической партии "Союз левых сил" Василия Волги.

"Наши сотрудники изъяли у него оборудование для ведения тайных переговоров и магнитные носители информации, свидетельствующие о его сотрудничестве со страной-агрессором", - говорится в сообщении СБУ.

Кроме того, у нескольких других фигурантов изъяли незарегистрированное оружие и пророссийскую атрибутику.

6 ноября сотрудники СБУ провели обыск у Елены Бережной.