"Способствовала спецслужбам РФ": СБУ пришла с обысками к матери погибшей экс-"регионалки" Бережной

Оперативники установили, что Елена Бережная систематически посещает Россию, где проводит встречи с бывшими украинскими высокопоставленными чиновниками, а также представителями государственных органов страны-агрессора.

Сотрудники СБУ проводят в Киеве следственные действия у лиц, которые способствовали спецслужбам страны-агрессора в реализации плана по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине, в частности, обыски проводятся у Елены Бережной - матери погибшего экс-народного депутата от Партии регионов Ирины Бережной.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, следственные действия санкционированы судом и происходят в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

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Во время досудебного следствия оперативники спецслужбы установили, что один из фигурантов дела систематически посещает Россию, где проводит встречи с бывшими украинскими высокопоставленными чиновниками, а также представителями государственных органов страны-агрессора.

Сотрудники СБУ задокументировали, что по инструкциям и с финансированием кураторов «общественный деятель» систематически организовывает и проводит в Киеве и областных центрах Украины акции протеста, которые направлены на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране. Сейчас продолжаются следственные действия.

Гитлянская сообщила, что следственные действия также проводятся в одном из помещений, которое принадлежит экс-заместителю бывшего городского головы Киева Леонида Черновецкого Ирэне Кильчицкой, которое арендует Бережная. «К самой Кильчицкой претензий нет», - сказала Гитлянская.

Как сообщал УНИАН, 9 мая Елену Бережную с "георгиевской лентой" на груди задержали во время акции "Бессмертный полк".