В плену у боевиков остаются более 900 человек - правозащитники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель аналитического направления Украинского Хельсинского союза по правам человека Олег Мартыненко сегодня на пресс-конференции.

"Количество людей, которые находятся в плену, зашкаливает за 800-900 человек. По официальным данным, данные МВД, - это около 300 человек", - сказал правозащитник.

Читайте такжеСеменченко: в плену у боевиков остается более 400 человек

По его словам, «нарушения прав человека совершенно различные». Это касается не только военнослужащих, но и всех людей в Луганской и Донецкой областях, которые пострадали тем или иным образом, добавил он.

В свою очередь руководитель мониторинговой группы Центра общественных свобод Александра Романцова отметила, что мониторинговая группа украинских правозащитников зафиксировала многочисленные нарушения прав человека в городах Северодонецке, Лисичанске и Донецке во время их оккупации боевиками. В Северодонецке было обнаружено четыре места, в которых содержались пленные, еще два - в Лисичанске, это были административные здания предприятий.

"Мы можем сказать, что на территории, подконтрольной ЛНР, ДНР, нарушения прав человека просто катастрофические. На конец июня одна из общественных организаций в Луганской области сказала, что в плену находятся более 200 человек. Туда попадают люди социально активные, политические, люди, способные высказывать свое мнение", - сообщила Романцова.

По ее словам, все данные о нарушении прав человека, которые мониторинговая группа зафиксировала на востоке страны, были переданы правоохранителям. После мониторинговой миссии правозащитники направили запросы в городские управления милиции Донецкой и Луганской областей, чтобы получить официальную информацию - какое количество нарушений прав человека зафиксировали они, сколько открыто уголовных производств, и как они расследуются. Кроме того, правозащитники обратились с запросом в МВД относительно нарушений, однако пока еще не получили на него ответ.

Романцова подчеркнула, что мобильные мониторинговые группы будут продолжать работать до тех пор, пока не будут зафиксированы все нарушения прав человека.

6-11 декабря мониторинговая группа Центра общественных свобод совместно с Украинским Хельсинским союзом по правам человека осуществляла мониторинговый визит на освобожденной украинской армией территории. Целью поездки было изучение ситуации с нарушением прав человека с апреля по июль 2014 года, которые ориентировочно отвечают периоду оккупации этого региона незаконными вооруженными формированиями.

Группа исследовала случаи похищения людей, содержания их в заложниках, применение к ним пыток. Во время визита члены мониторинговой группы общались с жертвами и свидетелями нарушений прав человека.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 25 декабря, по данным СБУ, в плену боевиков на Донбассе оставались 684 человека.

26 декабря в зоне АТО состоялся обмен пленными: террористы освободили 146 украинцев.

Соглашение об обмене пленными было достигнуто на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске 24 декабря.

27 декабря сначала из плена террористов без обмена освободили трех бойцов 80-й аэромобильной бригады и одного волонтера, а затем - еще четырех пленных: одного военного и трех гражданских.

Сегодня, 29 декабря, командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко заявил, что в плену у боевиков на Донбассе до сих пор остаются более 400 украинских заложников.