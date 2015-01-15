Die Zeit: Нельзя отменять санкции

Об этом пишет Элис Бота в своей статье «Нельзя отменять санкции», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit.

Не сделано ничего, что позволило бы человеку на востоке Украины уверенно начать этот год: перемирие, заключенное в начале сентября, ничего не стоит; по-прежнему умирают люди в Луганске, под Донецком или в контролируемом украинцами городке Волноваха, где во вторник граната разорвала автобус на украинском пропускном пункте. Снова погибли мирные жители, в очередной раз, обе стороны обвиняют друг друга в трагедии, которая стала почти обычным явлением. Также почти ничего не стоят клятвы политиков, что в переговорах между украинцами и россиянами в ближайшее время будет прогресс, должен быть, потому что эта война бесконечно дорого обходится обеим странам.

Конечно, можно рассчитывать на более подходящее время, нужно вести переговоры в более мирное время. Но пока нет улучшений, пока обе стороны вовлечены в конфликт, было бы катастрофой, если бы ЕС отказался от своего единственного инструмента против действий России: санкций. Но сейчас все указывает на это.

Вскоре санкции должны быть обновлены, 28 государств-членов ЕС должны снова прийти к единому решению, что уже довольно трудно им давалось несколько месяцев назад: Италия, казалось, не очень этого хочет, Венгрия сначала также сомневалась, Болгария медлила, Чешская Республика тоже - цена казалась слишком высокой, особенно для малых стран. Тем не менее, экономическая интеграция и энергетическая зависимость от России не всегда были решающими: Польша и страны Балтии, несмотря на их зависимость и связи с Россией, с самого начала выступали за жесткие санкции, из страха, который вполне оправдан исторически. Иногда национальные воспоминания значат больше, чем просто национальные интересы.

В конце ценности одолели экономическое мышление, 28 стран договорились, ЕС, который часто высмеивают за медлительность, продемонстрировал решимость – которую сейчас поставили под сомнение, например президент Франции Франсуа Олланд. Он не одинок в этом, вскоре Путин посетил Венгрию и своего сторонника Виктора Орбана, который никогда не поддерживал санкции. Олланд призывает к отмене санкций, если Владимир Путин перестанет поддерживать сепаратистов на Донбассе - что он, по логике Олланда, и так скоро должен был бы сделать из-за высокой политической и экономической цены. Потому что Россия не хочет аннексировать Восточную Украину, сказал Олланд после разговора с Путиным: «Я уверен, он сказал мне об этом».

Владимир Путин также заявил, что не отправлял никаких солдат в Крым и никакого оружия в Восточную Украину, оба утверждения опровергнуты. Слова ничего не значат в этой войне, по-видимому, ни на бумаге, ни даже тогда, когда их шепчут в деловой беседе непосредственно в ухо Олланда, который, наконец, хочет осуществить свою сделку с Россией по продаже «Мистралей».

Санкции ввели, потому что Россия аннексировала часть Украины – Крым – и, по меньшей мере, поддерживала войну на востоке страны. Санкции, наряду с фирмами и банками, коснулись прежде всего тех людей, которые поддерживают войну в Украине. Ничего в этом не изменилось, война на востоке страны уже не настолько ожесточенная, как летом, но все еще достаточно серьезная, чтобы ежедневно убивать людей и дестабилизировать Украину. Так если нет никаких уступок, никакого прогресса, тогда зачем сейчас отказываться от санкций?

Когда были введены санкции, критики ворчали, что они не эффективны. Или окажут влияние только в долгосрочной перспективе. Затем были заявления, что они разрушают российскую экономику. Насколько, наряду с высокими ценами на нефть, на самом деле санкции способствовали рецессии в России вряд ли можно точно определить – но в любом случае они не были безуспешными, европейские инвестиции возвращаются.

Никто не может серьезно быть заинтересован в том, чтобы изолировать или даже дестабилизировать Россию, и санкции тоже не направлены на это. Они наказывают не страну или народ, а определенную политику, которая ставит под сомнение весь европейский порядок. Эта политика не является неопровержимой, и тут должны подействовать санкции, оказать влияние. Они должны невероятно повысить цену за такого рода политику. Слабость санкций заключается в том, что они не могут быть средством эффективного управления. Они не конструктивны, они ничего не решают - в лучшем случае они предотвращают или сдерживают. В большинстве случаев, их применяют от политической беспомощности: они – последний выход, потому что война не является вариантом, как и принятие агрессивной политики. Хотя в политике сейчас нет никакого прогресса, но отказ от этого инструмента будет означать молчаливое согласие с новосозданным хаосом.