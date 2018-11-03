Саакашвили заявил о готовности вернуться в Грузию

По его словам, он не хочет иметь какую-то должность в Грузии.

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что готов вернуться в Тбилиси.

Об этом он сообщил в интервью Euronews.

Заочный приговор к шести годам тюрьмы за «злоупотребление властью» он назвал «политически мотивированным». Политик не намерен просить об амнистии и уверен, что его оправдают как только основатель и председатель правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили потеряет влияние.

«Я четко заявил, что не буду требовать амнистии в нового президента. Почему? Потому что как только у нас будет новый президент, правосудие освободится от влияния олигарха Иванишвили, тогда я смогу предстать перед свободным судом. Если Иванишвили не будет влиять на процесс, меня с легкостью оправдают», — заявил Саакашвили.

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По его словам, он не хочет иметь какую-то должность в Грузии.

«В любом случае вернусь в Грузию, чтобы быть частью политического процесса. Но я не хочу какой-либо официальной должности, что бы не происходило в грузинском парламенте. Я хочу быть частью процесса, но чтобы другие люди тоже участвовали в нем, чтобы правящая сила имела широкую поддержку. Это нужно для настоящих изменений в стране», — говорит экс-президент Грузии.

17 октября прокуратура Грузии обвинила Саакашвили в убийстве оппозиционера и бизнесмена Аркадия (Бадри) Патаркацишвили. В прокуратуре заявили, что именно Саакашвили санкционировал убийство. У правоохранителей есть две записи от 4 и 5 февраля 2007 года, где обсуждается подготовка к преступлению.

В Грузии идут последние прямые выборы президента. В первом туре, который состоялся 28 октября, ни один из 25 кандидатов не смог собрать необходимого для победы количества голосов. Во второй тур вышли кандидат от правящей партии Саломе Зурабишвили (38%) и Григол Вашадзе (37%), который представляет партию «Единое национальное движение», созданную Саакашвили.