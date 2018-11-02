Эксперт рассказал, каким образом Порошенко выиграет от антиукраинских санкций РФ

По мнению специалиста, обитатели кремлевских башен знатно подыграли президенту Украины.

Известный экономист и политолог, директор "Института трансформации общества" Олег Соскин высказался по поводу недавно введенных Кремлем санкций против Украины.

Он заявил об этом в эксклюзивном комментарий изданию "Главред".

По мнению эксперта, самым большим санкционным бенифициаром/ выгодоприобретателем станет украинский президент Петр Порошенко. "Я считаю, что выиграл Порошенко – ему очень классно. Он наживается на войне. Как говорят, для кого война, а для кого мать родна. Так вот для Порошенко и его клана война на Донбассе – это "мать родная", так как он зарабатывает на этом деньги", - считает он.

Причем по мнению Соскина, выгода Порошенко будет иметь четко выраженный материальный аспект.

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"Он точно выиграет от этой истории, потому что вырастут расходы на войну. Он скажет: "Я же говорил, что Россия – это враг. С ней договариваться невозможно, поэтому давайте ограничивайте свободу слова, свободу передвижения денег, людей и так далее". Так что Порошенко выиграет в результате таких действий товарища Медведева", − подытожил он.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины.

Среди лиц и компаний, попавших под санкции, - чиновники Администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских предприятий, депутаты Верховной Рады VIII созыва, судьи Конституционного суда, крупные украинские предприниматели, государственные предприятия и юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины.

В соответствующем постановлении правительства РФ говорится, что оно направлено «на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений». При этом правительство РФ оставляет за собой право отмены введенных специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.