Метание ножей, баскетбол на велосипеде и чтение рэпа: самые безумные таланты главы Туркменистана Бердымухаммедова (видео)

Туркменистан - одна из самых закрытых стран мира. Там регулярно нарушаются свобода слова и права человека.

Но в этой стране точно есть один свободный гражданин - президент Бердымухаммедов. Этот диктатор имеет рекордное количество талантов и не стесняется ими хвастаться.

На днях ему подарили золотой гриф от штанги. И он показал чудеса атлетизма на зависть собственным министрам.

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Еще Бердымухаммедов умеет лучше всех ездить верхом, как будто родился в седле. Даже участвует в соревнованиях.

Также этот самородок любит играть в баскетбол на велосипеде.

А недавно он появился на телеэкранах в образе Рембо. Оказалось, что Бердымухаммедов довольно опасный тип - он метко стреляет и метает ножи.

Вместо того глава Туркменистана бывает и нежным - он любит музыку и сам пишет песни.

Недавно мир потряс видеоролик, где Бердымухамедов с внуком читают рэп.

Также из него получился незаурядный автогонщик.

Однако мало кто знает, что Бердымухаммедов еще и академик и писатель. Он написал около 35 книг о коврах, скакунах и лекарственных травах.

У этого диктатора точно есть свой стиль.

Еще при жизни он увековечил себя огромной золотой статуей. Но когда же он успевает и страной управлять?