Метание ножей, баскетбол на велосипеде и чтение рэпа: самые безумные таланты главы Туркменистана Бердымухаммедова (видео)
Но в этой стране точно есть один свободный гражданин - президент Бердымухаммедов. Этот диктатор имеет рекордное количество талантов и не стесняется ими хвастаться.
На днях ему подарили золотой гриф от штанги. И он показал чудеса атлетизма на зависть собственным министрам.
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Еще Бердымухаммедов умеет лучше всех ездить верхом, как будто родился в седле. Даже участвует в соревнованиях.
Также этот самородок любит играть в баскетбол на велосипеде.
А недавно он появился на телеэкранах в образе Рембо. Оказалось, что Бердымухаммедов довольно опасный тип - он метко стреляет и метает ножи.
Вместо того глава Туркменистана бывает и нежным - он любит музыку и сам пишет песни.
Недавно мир потряс видеоролик, где Бердымухамедов с внуком читают рэп.
Также из него получился незаурядный автогонщик.
Однако мало кто знает, что Бердымухаммедов еще и академик и писатель. Он написал около 35 книг о коврах, скакунах и лекарственных травах.
У этого диктатора точно есть свой стиль.
Еще при жизни он увековечил себя огромной золотой статуей. Но когда же он успевает и страной управлять?