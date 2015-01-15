В Евросоюзе будут готовить стратегию противодействия российской пропаганде

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции Европарламента относительно ситуации в Украине, принятой сегодня на пленарном заседании в Страсбурге.

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„(ЕП) призывает Европейскую комиссию и комиссара европейской политики соседства в течение двух месяцев подготовить и представить в Европейском парламенте коммуникационную стратегию для противодействия российской пропагандистской кампании, которая направлена против ЕС, ее восточных соседей и самой России, а также для выработки инструментов, которые бы позволили ЕС и его государствам-членам принять меры в отношении пропагандистской кампании на европейском и национальном уровнях”, - сказано в резолюции.