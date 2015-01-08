В Донецке боевики возобновили трансляцию двух российских телеканалов

Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

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По его словам, также на территории, контролируемой бандформированиями так называемой "ДНР", готовится к выпуску газета «Мирный Донбасс», которая будет распространяться тиражом в 100 тыс. экземпляров и будет содержать идеи сепаратизма и терроризма.