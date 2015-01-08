В Донецке боевики возобновили трансляцию двух российских телеканалов
20:26, 08 января 2015Политика
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В Донецке террористы возобновили трансляцию двух российских телеканалов, вещание которых запрещено на территории Украины.
Боевики транслируют на донбассе российскую пропаганду / molbuk.ua
Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
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По его словам, также на территории, контролируемой бандформированиями так называемой "ДНР", готовится к выпуску газета «Мирный Донбасс», которая будет распространяться тиражом в 100 тыс. экземпляров и будет содержать идеи сепаратизма и терроризма.
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