В Донецке боевики возобновили трансляцию двух российских телеканалов

20:26, 08 января 2015
Политика
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В Донецке террористы возобновили трансляцию двух российских телеканалов, вещание которых запрещено на территории Украины.

телевизор / molbuk.ua

Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

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По его словам, также на территории, контролируемой бандформированиями так называемой "ДНР", готовится к выпуску газета «Мирный Донбасс», которая будет распространяться тиражом в 100 тыс. экземпляров и будет содержать идеи сепаратизма и терроризма.

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