Президенту предлагают предоставить украинское гражданство еще пяти иностранцам

Об этом сообщил народный депутат, член этой комиссии Валерий Пацкан (УДАР), сообщают в пресс-службе партии.

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По словам Валерия Пацкана, соответствующее решение было принято на заседании комиссии. В частности, по его словам, комиссия предлагает предоставить гражданство Украины уроженцу Франции Мишелю Терещенко, который будет работать в сфере аграрно-промышленного комплекса.

Кроме того, отметил депутат, предлагается предоставить украинское гражданство четырем уроженцами Грузии – Гии Гецадзе, Джамбуле Эбаноидзе, Георгию Циклаури, Хатии Шелли. «Это специалисты, которые претендуют на должности в министерстве юстиции. Каждый из них будет заниматься тем или иным направлением реформирования работы министерства и приведением структуры работы министерства с европейскими стандартами»,– подчеркнул Валерий Пацкан.