Порошенко ввел в действие решение СНБО о мобилизации

Соответствующий указ № 14/2015 от 14 января опубликован на президентском сайте.

Решение было принято для поддержки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил и других воинских формирований Украины на уровне, гарантирующем адекватное реагирование на угрозы национальной безопасности государства.

В частности, СНБО предложила президенту принять решение о проведении в Украине в течение 2015 года частичной мобилизации в три очереди на протяжении 210 суток.

Кабинет министров должен в недельный срок разработать и подать главе государства проект Закона "О численности Вооруженных сил Украины на 2015 год", а также разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект "О военной полиции". Правительство обязано в течение недели проработать вопрос относительно проведения обследования и лечения военнослужащих в гражданских заведениях здравоохранения в особый период, а в течение месяца - вопрос о досрочном выпуске в марте 2015 года в высших военных учебных заведениях военных специалистов тактического, оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровней подготовки, а также увеличение государственного заказа на подготовку офицерских кадров в соответствии с потребностями.

Читайте такжеНачалось заседание Рады, на котором могут утвердить указ о мобилизации Правительство должно в месячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады изменения в Закон "О воинской обязанности и воинской службе”. Законопроект должен, в частности, предусматривать нормирование вопросов призыва граждан Украины на срочную воинскую службу и увольнения с воинской службы во время мобилизации.

Решением СНБО Министерству обороны поручено определить и довести в недельный срок до военных комиссариатов обновленные критерии отбора военнообязанных для призыва на воинскую службу во время мобилизации; определить служебных лиц, на которых возлагается персональная ответственность за качество подготовки воинских подразделений и частей, и не допускать направления в зону АТО подразделений с недостаточным уровнем подготовки и обеспеченности.

В недельный срок Служба безопасности Украины должна разработать предложения относительно изменений общей структуры и численности СБУ, а Министерство информационной политики - разработать план мер по обеспечению информационной поддержки проведения мобилизационных мероприятий.

Контроль за выполнением этого указа возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.