Украина временно закроет воздушное пространство над Черным морем

В Херсонской области пройдут испытания управляемых ракет.

Воздушное пространство над Черным морем закроют с 1 по 4 ноября для проведения испытаний управляемых ракет.

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Об этом сегодня заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Струтинский, передает LB.ua.

"Завтра начнутся летно-испытательные учения в Херсонской области по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам", - сообщил Струтинский.

Как сообщал УНИАН, украинская армия вскоре получит новое поколение артиллерии – ракетный комплекс "Ольха". Вскоре начнется его серийное производство.