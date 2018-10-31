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Украина временно закроет воздушное пространство над Черным морем

19:38, 31 октября 2018
Политика
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Воздушное пространство закроют для проведения испытаний управляемых ракет / фото twitter.com/stsegolko

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Об этом сегодня заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Струтинский, передает LB.ua.

"Завтра начнутся летно-испытательные учения в Херсонской области по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам", - сообщил Струтинский.

Как сообщал УНИАН, украинская армия вскоре получит новое поколение артиллерии – ракетный комплекс "Ольха". Вскоре начнется его серийное производство.

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Теги: #Украина#испытания#ракеты#Черное море