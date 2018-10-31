Лукашенко заявил, что готов сопровождать выборы на оккупированном Донбассе

"Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира на востоке Украины и контроль на российско-украинской границей", - заявил он.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может взять на себя ответственность за обеспечение мира на востоке Украины и сопровождать выборы на Донбассе, если будет уверен, что мировые игроки не планируют сделать Украину ареной для противостояния России.

Об этом он сказал во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в Минске, передает "Украинская правда". По его словам, минские переговоры относительно Донбасса не дают результата уже много лет.

Причиной тому, по мнению Лукашенко, является то, что на Донбасс "идут поставки ракетного и летального оружия", что и приближает "радикальный сценарий".

"По нашим данным, завозят современное оружие, которое способно вести противоэлектронную борьбу не только на земле, но и в космосе, нейтрализуют всякие спутники и другие средства. Осталось только ядерное оружие туда завести и война обеспечена", - заявил он.

Лукашенко отметил, что необходимо вести поиск решения по размещению миротворцев на Донбассе и активизировать работу в нормандском формате, хотя это вряд ли даст результат.

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Он еще раз акцентировал, что не напрашивается на роль миротворца или посредника.

"У нас с Украиной, как и с россиянами, все переплетено. Даже мои прапредки родились в Украине. Практически конфликт на нашей земле, даже не у нашего порога. Поэтому мы так обеспокоены этой ситуацией ", - сказал Лукашенко.

"Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира на востоке Украины и контроль на российско-украинской границей. А также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины", - заявил президент Беларуси.

Он добавил, что это обдуманное решение и не стоит его сразу отвергать.

Он обратился к представителю Украины, заметив, что тот сверлит его взглядом и добавил, что не планирует "выпендриваться", а выходит из "большого уважения" к украинцам.

Также Лукашенко подчеркнул, что его страна готова ввязаться в конфликт, если будет уверена, что "основные мировые игроки хотят мира, а не разогревать ситуацию и сделать Украину опорной точкой противостояния или противодействия против России и Беларуси".

Он предложил не искать сейчас виновных в войне на Донбассе, а оставить это детям, которые, через тысячу лет, если захотят, разберутся, кто был прав, посмотрев на все через призму истории.

Также, по его словам, к переговорам по Донбассу необходимо привлекать все заинтересованные стороны и, если не удастся привлечь США, то успеха не будет.

Президент Беларуси добавил, что боится, что в будущем, если уровень агрессии будет нарастать, его страна может стать буфером между Россией и НАТО.

Как известно, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко считает, что незаконные выборы на Донбассе, которые Россия намерена провести 11 ноября, могут служить основой для нового цикла российской агрессии на украинской территории.