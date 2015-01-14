Трассу «Мариуполь - Донецк» снова закрыли

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

«Сейчас движение рейсовых пассажирских автобусов между Донецком и Мариуполем прекращено. Те автобусы, которые сегодня утром выехали из Мариуполя и прибыли в Донецк, осуществили объезд Волновахи», - говорится в сообщении.

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«Сейчас ни прямое, ни объездное сообщения между двумя городами не осуществляется», - отмечают в ОГА.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром 14 января движение по автомобильной трассе Донецк-Мариуполь, которое было приостановлено 13 января в связи с терактом под Волновахой, было снова открыто.