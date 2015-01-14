Трассу «Мариуполь - Донецк» снова закрыли
13:46, 14 января 2015Политика
1668 0
По состоянию на 12.00 трасса «Мариуполь - Донецк» вновь закрыта.
Между Мариуполем и Донецком не ходят автобусы / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.
«Сейчас движение рейсовых пассажирских автобусов между Донецком и Мариуполем прекращено. Те автобусы, которые сегодня утром выехали из Мариуполя и прибыли в Донецк, осуществили объезд Волновахи», - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Донецкой области объявлен день траура по погибшим под Волновахой
«Сейчас ни прямое, ни объездное сообщения между двумя городами не осуществляется», - отмечают в ОГА.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром 14 января движение по автомобильной трассе Донецк-Мариуполь, которое было приостановлено 13 января в связи с терактом под Волновахой, было снова открыто.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter