Сюмар: Мы должны создать независимый канал на базе государственного вещания

Об этом заявила заместитель председателя парламентской фракции «Народный фронт», председатель профильного Комитета по вопросам информации и свободы слова Виктория Сюмар, представляя в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно общественного телевидения и радиовещания Украины.

«В частности, в части определения механизма создания Национальной общественной телерадиоорганизации, его организационно-правовой формы и источников финансирования. Фактически без этих изменений мы не можем создать независимого общественного вещателя», - уточнила председатель комитета.

По ее словам, необходимо вывести государственный телеканал из-под влияния государства, Кабинета Министров и «создать на его базе реальную альтернативу частным телеканалам, которые сегодня, как известно, очень часто являются управляемыми».

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Заместитель председателя фракции «Народный фронт» сообщила, что в документе предусмотрен ряд принципиальных моментов: создание организационно-правовой формы «акционерное общество», вывод УТР из состава общественного вещания, чтобы на его базе создать действенное иновещание, в котором нуждается государство, находящееся в условиях информационной войны. «И также усиление роли журналистов в определении редакционной политики», - добавила она.

Виктория Сюмар отметила важность включения в документ положения, которое делает невозможным запрет на отчуждение и приватизацию имущества создаваемого ОАО. Она также заявила о необходимости до рассмотрения законопроекта во втором чтении наработать норму, которая бы обеспечивала возможность влияния местных общин на областные ТРК, которые очевидно должны остаться, но работать по стандарту общественного вещателя.

Верховная Рада приняла за основу законопроект №1357, отдав за документ 230 голосов.