Определить границы и пригласить НАТО: эксперт назвал простые шаги для недопущения агрессии РФ в Азове

Эксперт отметил, что пока Азовское море является общим, туда не имеют права заходить военные корабли, которые не принадлежат Украине или РФ.

Для обеспечения безопасности украинского Азовского моря официальному Киеву следует не надеяться на введение Евросоюзом санкций, а самому осуществлять более радикальные действия.

Такое мнение высказал первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков, передает «Обозреватель». Он перечислил четыре шага, которые позволят не допустить дальнейшей агрессии России на Азове.

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"Прежде всего, надо немедленно разорвать договор 2003 года - раз. Второе - законом провести делимитацию нашей границы в Азовском море", - пояснил Лупаков.

Третьим шагом должно стать заявление о проведении в украинской зоне ответственности учений ракетно-артиллерийских войск, рассказал он.

"Как только эти законы будут приняты – тогда уже все, море будет не общим, а у каждого свое. И тогда пригласить корабли НАТО для проведения совместных учений в Азовском море. И все. Никаких проблем тогда не будет", - заверил эксперт.

Лупаков отметил, что пока Азовское море является общим, туда не имеют права заходить военные корабли, которые не принадлежат Украине или Российской Федерации.

"А когда у нас будет свое море, то корабли других стран могут принимать участие в совместных военно-морских учениях", - резюмировал он.