В Турции анонсировали встречу Порошенко с Эрдоганом

Глава украинского государства примет участие в 7-м заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Украина.

Президент Петр Порошенко в субботу, 3 ноября прибудет с официальным визитом Турцию.

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Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на дипломатические источники в Анкаре. По их информации, глава украинского государства примет участие в 7-м заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Украина. В заседании наряду с главами государств примут участие руководители ведомств, а также представители крымских татар.

Состоится обмен мнениями по углублению сотрудничества в политической, экономической и оборонной сферах, а также активизации связей в культурной и образовательной сферах

«Стороны затронут темы подписания соглашения о свободной торговле, укрепления безопасности и борьбы с терроризмом», - говорится в сообщении.

Кроте того, планируется подробно проанализировать нынешнее положение крымских татар.

Совет стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Украина был создан в 2011 году, что позволило вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень стратегического партнерства.

Последняя встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским лидером состоялась в Нью-Йорке на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Вслед за аннексией Крыма в 2014 году Турция заявила о четкой приверженности территориальной целостности и суверенитету Украины. Анкара также не признала действия сепаратистов на востоке Украины.