Турция поддержала развертывание миротворцев ООН на Донбассе - АП

Президент Украины встретился в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Турецкая сторона поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе и заявила о готовности принять в ней участие.

Об этом сообщается на сайте президента Украины по итогам визита главы государства Петра Порошенко в Стамбул.

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Сообщается, что в Стамбуле Порошенко встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Отмечается, что президент Украины проинформировал турецкую сторону о ситуации на Донбассе. Кроме этого, состоялся обмен мнениями по ситуации в оккупированном Россией Крыму.

«Турция поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие», - отмечается в сообщении.

В ходе встречи стороны также осудили применение химического оружия в Сирии.

Напомним, в феврале ООН опубликовала доклад, согласно которому для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо 20 тысяч миротворцев. Они должны быть солдатами из стран, не входящих в НАТО, отметили в организации.