Турция поддержала развертывание миротворцев ООН на Донбассе - АП
Турецкая сторона поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе и заявила о готовности принять в ней участие.
Об этом сообщается на сайте президента Украины по итогам визита главы государства Петра Порошенко в Стамбул.
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Сообщается, что в Стамбуле Порошенко встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Отмечается, что президент Украины проинформировал турецкую сторону о ситуации на Донбассе. Кроме этого, состоялся обмен мнениями по ситуации в оккупированном Россией Крыму.
«Турция поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие», - отмечается в сообщении.
В ходе встречи стороны также осудили применение химического оружия в Сирии.
Напомним, в феврале ООН опубликовала доклад, согласно которому для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо 20 тысяч миротворцев. Они должны быть солдатами из стран, не входящих в НАТО, отметили в организации.