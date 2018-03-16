Порошенко призвал Эрдогана не признавать выборы президента России в Крыму

Разговор глав государств произошел накануне президентских выборов в России, которые она собирается провести также во временно оккупированном Крыму.

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Порошенко поблагодарил Эрдогана за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, передает пресс-служба Администрации президента.

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Петр Порошенко отметил, что сегодняшний разговор происходит накануне президентских выборов в России, которые она собирается провести также во временно оккупированном ею Крыму.

Президент Украины призвал своего турецкого коллегу не признавать результатов нелегитимных выборов, а также воздержаться от участия турецких граждан в их мониторинге на временно оккупированном полуострове. «Крым - это Украина. И мы рассчитываем на традиционную поддержку со стороны Турции», - заявил Петр Порошенко.

Во время разговора стороны согласовали график последующих контактов на высшем уровне, в том числе с целью проведения Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Собеседники также высказались за скорейшую финализацию переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между двумя государствами.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступа к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав там так называемый "референдум по его самоопределению".

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма.