Юрий Голик: реформа децентрализации власти должна завершиться к 2020 году

Днепропетровская область, по оценкам Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ, является лидером Украины по вопросам децентрализации.

Советник главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик, выступая на проходящем в Днепре форуме «Децентраизация – трансформация современной Украины», заявил, что в октябре 2020 года состоятся местные выборы, и к этому сроку децентрализация должна быть закончена.

«После окончания реформы, инициированной президентом Петром Порошенко, Днепропетровская областная госадминистрация будет попросту не нужна. Освободится наше семиэтажное здание центре Днепра, и на его месте появится, наконец-то, хороший отель, потому что к тому времени уже будет построен аэропорт и нужно будет селить многочисленных гостей. И это не шутка», - сказал Голик.

Он отметил, что в Днепропетровской ОГА надеются, что губернатор региона Валентин Резниченко должен стать последним главой области, а все полномочия ОГА перейдут местным громадам.

«Петр Порошенко - первый президент, который отдает полномочия и ресурсы на места, децентрализирует их, а не концентрирует на всеукраинском уровне. И каждая громада получает все необходимое для развития по собственному плану и сообразно собственным желаниям и видению», - считает советник Днепропетровского губернатора.

Днепропетровская область, по оценкам Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ, является лидером Украины по вопросам децентрализации. Из 90 объединенных территориальных громад (ОТГ) в области создана уже 61 громада. Уже сейчас они совместно с ОГА реализуют ряд инфраструктурных проектов. Так, за прошедшие три года были капитально отремонтированы более 500 сельских дорог. Голик сообщил, что ОГА и ОТГ реконструируют одновременно 40 школ, строят 5 новых современных детских садиков и 20 стадионов. Голик подчеркнул, что два лучших в стране детских садика (проект «Соты») были открыты в двух населенных пунктах Днепропетровщины на этой неделе.

«Мы лидеры по количеству организованных громад, и к 2020 году мы хотим завершить процесс их создания. После этого мы передадим им все наши знания и опыт. Каждый житель ОТГ должен знать имя главы своей громады и не обязан знать имя премьер-министра, потому что глава правительства занимается макроэкономикой и не занимается проблемами села Петриковка, - считает Голик. - В Петриковке мы построили две школы, строим стадион, амбулаторию, чистим реку, делаем дороги. Мы хотим, чтобы этим занимался глава ОТГ. Мы хотим, чтобы ОГА тоже была децентрализирована. Кроме того, децентрализации подлежит и Укравтодор, и другие центральные органы власти, ведь за все происходящее на этой земле должны отвечать те, кто тут живет. Поэтому децентрализация должна состояться. Она уже доказала, что она эффективна».

Советник губернатора также считает, что в ходе реформы должны быть распущены районные советы и администрации, а власть и ресурсы - переданы территориальным громадам.