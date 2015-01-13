Адвокат: Савченко после 31 дня голодания "выглядит не очень"
11:14, 13 января 2015Политика
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Сегодня, 13 января, адвокат украинской летчицы,народного депутата Украины Надежды Савченко Николай Полозов заявил, что его подзащитная голодает уже ровно месяц.
REUTERS
"Ровно месяц, с 13.12.14, держит голодовку народный депутат Верховной Рады Украины, делегат ПАСЕ Надежда Савченко", - написал он в своем микроблоге.
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Второй адвокат Савченко Марк Фейгин рассказал о ее самочувствии, пишет ТСН.
"Вышел от Надежды Савченко. Ну, 32 день голодовки. Прямо скажем, выглядит она не очень", - добавил он.
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