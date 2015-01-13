Адвокат: Савченко после 31 дня голодания "выглядит не очень"

"Ровно месяц, с 13.12.14, держит голодовку народный депутат Верховной Рады Украины, делегат ПАСЕ Надежда Савченко", - написал он в своем микроблоге.

Читайте такжеСавченко посадили в одиночну камеру

Второй адвокат Савченко Марк Фейгин рассказал о ее самочувствии, пишет ТСН.

"Вышел от Надежды Савченко. Ну, 32 день голодовки. Прямо скажем, выглядит она не очень", - добавил он.