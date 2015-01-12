Савченко объяснила, почему не прекращает голодовку

Украинская летчица Надежда Савченко, которая находится в российском СИЗО, объяснила, почему решила продолжить голодовку.

Ее письмо опубликовал российский адвокат Николай Полозов в своем Twitter.

"Я решила бороться единственным доступным мне методом - голоданием. Своим протестом - голодом - я хочу добиться здравого смысла от российской власти и совести от Следственного комитета России. Есть бесспорные доказательства моей непричастности и невиновности в тех преступлениях, в которых меня обвиняют. Что им еще нужно?" - говорится в письме.

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Савченко подчеркнула, что решение голодать она приняла самостоятельно.

"Дала слово: "До дня возврата меня в Украину или до последнего дня жизни в России!" - И обратно его не возьму, иначе чего стоят мои слова! Я выдержу! Спасибо, что верите в меня!" - написала она.

Справка УНИАН. Надежда Савченко была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее перевезли в Россию. Как утверждает российское следствие, во время военных действий в районе Луганска в июне Савченко вступила в батальон «Айдар». Якобы узнав координаты расположения группы российских сотрудников ВГТРК и других гражданских лиц под Луганском, она якобы передала эти координаты боевикам, а затем именно по этим координатами был выполнен минометный выстрел, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Также в России лётчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина».

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27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

Защита Савченко обратилась в Следственный комитет России с просьбой о прекращении уголовного дела, исходя из ее статуса военнопленной.

15 декабря Савченко, которая находится в московском СИЗО, объявила голодовку.