Климкин анонсировал встречу консулов в Будапеште по выдаче венгерских паспортов на Закарпатье

Дата проведения мероприятия еще определяется.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что в Будапеште будут проведены украинско-венгерские консультации в связи с выдачей венгерских паспортов жителям Закарпатья.

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Об этом глава МИД сказал журналистам в Варшаве после переговоров с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

«Вопрос паспортов. Мы договорились о комплексных консульских консультациях. Они пройдут в Будапеште. Мы сейчас определяем дату, есть несколько возможностей», - сказал Климкин.

Он добавил, что украинскую делегацию на указанных консультациях возглавит директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев. В состав делегации войдут представители других министерств. «И мы очень подробно проговорим, как должно работать, конечно, наше взаимодействие в консульской сфере, поскольку есть много открытых вопросов. Некоторые из них технические, а некоторые - кто увидел это видео - вовсе не являются техническими. И мы всегда говорим, что нарушать Венскую конвенцию о консульских сношениях и украинское законодательство на территории Украины мы, по определению, не дадим», - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в интернете появилось видео, на котором украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывали текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призвал их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

4 октября консул Венгрии в городе Берегово был объявлен персоной нон грата.

В ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула в Будапеште.

13 октября Климкин после встречи с венгерским меньшинством Закарпатья подчеркнул, что украинская власть не будет наказывать тех жителей Закарпатья, которые в дополнение к украинскому приобрели венгерского гражданства. По его словам, Венгрия выдала десятки тысяч паспортов гражданам Украины на Закарпатье.